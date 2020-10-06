Общество

Путин: Средняя продолжительность жизни в России увеличилась на 4,5 года

Средняя продолжительность жизни в РФ за 10 лет выросла на 4,5 года. Об этом сообщил президент России Владимир Путин сегодня, 6 октября, на заседании совета при президенте РФ по развитию физической культуры.

«Рост средней продолжительности жизни в России с 2009 по 2019 год - более 4,5 года. Это хороший показатель. Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику», - цитирует главу государства сайт Кремля.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что в стране выросло количество людей, причем разных поколений, регулярно занимающихся спортом: начиная с 2009 года в 2,5 раза и составило почти 60 миллионов человек. «То есть это даже чуть превысило заявленные в Стратегии показатели в 40% граждан. Сейчас примерно 43%. Напомню, что в 2009 году было 15% всего. И прогресс, как мы видим, значительный, весомый», - добавил он.

«Надо обязательно сохранить эту позитивную динамику. Чтобы, как и планируется, число тех, кто ведет активный, спортивный образ жизни к 2024 году достигло 55%, а к 2030-му – 70%. Во многих странах так и есть. И когда я говорю, что есть к чему стремиться, – вот это то, к чему нам нужно стремиться», - заключил Владимир Путин.