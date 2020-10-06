Общество

Псковский педагогический комплекс обновит ограждение до 30 ноября

Псковский педагогический комплекс обновит ограждение вокруг своей территории до 30 ноября. Соответствующая информация опубликована в Единой информационной системе в сфере закупок.

Схема демонтажа ограждения из аукционной документации

Рабочие произведут демонтаж металлических оград, заграждений из металлических решетчатых панелей, столбов, панелей калиток и ворот, разборку кирпичных стен (забор), металлический ограждений, бетонных фундаментов и бутовых стен.

Схема установки ограждения из аукционной документации

Затем установят 100 металлических столбов с погружением в бетонное основание, обустроят заграждения из ранее демонтированных решетчатых панелей высотой до 2 метров, а также новых металлических 3D-панелей (390 м.п.). Также установят калитки, ворота и раздвижную решетку.

Начальная (максимальная) цена контракта - 1 млн 517 тысяч 591 рубль. Работы произведут за счет средств основного мероприятия «Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях сферы "Образование"» подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании "Город Псков"» муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования "Город Псков" от чрезвычайных ситуаций и террористических угроз, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».