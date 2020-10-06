Общество

Первый выпуск видеодневников «Миссис Псков - 2020» выйдет сегодня

Первая программа нового сезона конкурса красоты и таланта «Миссис Псков - 2020» выйдет в эфир сегодня, 6 октября. Видеоверсии конкурса будут выходить на телеканале «Первый Псковский» в формате Beauty blog, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

В программе проекта расскажут о первой титульной фотосессии, в которой приняли участие полуфиналистки проекта. Программа на телеканале «Первый Псковский» выйдет сегодня в 20.40 и 22.40

Финал конкурса состоится 15 ноября в БКЗ филармонии. Билеты в кассе появятся в ближайшее время. Подробности здесь.



