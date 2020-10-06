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Общество

Невельский район празднует 77-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков

06.10.2020 14:04|ПсковКомментариев: 0

Невельский район празднует 6 октября 77-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в памятную дату губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил жителям муниципалитета поздравительный адрес.

Фото: газета «Невельский вестник»

«Годы Великой Отечественный войны и пережитой оккупации оставили неизгладимый след в истории Невельского района и в жизни каждого его жителя. Сегодня мы чтим военный и, конечно, трудовой подвиг невельчан. Своими руками жители заново отстраивали города и деревни, дома и социальную инфраструктуру, восстанавливали дороги и экономику района. Великая Отечественная война - это не только страшная страница в истории нашей страны. Это торжество смелости, мужества, отваги, непокорности и упорства наших отцов, дедов, прадедов. Это гордость за своих героических земляков и пример для каждого из нас. Наша задача - сделать все возможное, чтобы сохранить эту историческую память, пронести через поколения и не допустить ее искажения», - отметил глава региона.

Отдельные слова благодарности Михаил Ведерников адресовал ныне живущим ветеранам за то, что современное поколение не знает ужасов войны и трудностей послевоенного времени, за возможность жить и работать в комфортных условиях, за мирное детство наших детей.

В этот день основные памятные мероприятия состоялись в Невеле. У центрального городского воинского захоронения прошел торжественный митинг, в котором приняли участие представители региональной и муниципальной власти, ветераны, общественники и жители города. Собравшиеся возложили цветы и венки к мемориалу, затем почтили память павших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.

К памятной дате приурочено также открытие в городе двух мемориальных досок: 21-й Невельской Гвардейской дивизии в городском парке и участнику Великой Отечественной войны, невельчанину Ивану Петрову на стене здания отдела полиции МВД России «Невельский». В памятный день также состоялся пробег военной техники по улицам райцентра, а также была открыта  экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне.

В Невельском районом доме культуры состоится праздничный концерт «Негасимый огонь памяти». Мероприятие пройдет при соблюдении всех норм противовирусной безопасности. Кроме того, для жителей муниципалитета будет проведена онлайн-трансляция еще двух концертов, подготовленных обучающимися Невельской детской школы искусств и работниками Невельского районного Дома культуры.

Библиотеками и другими учреждениями культуры Невельского района по случаю годовщины освобождения муниципалитета от немецко-фашистских захватчиков подготовлена познавательно-развлекательная программа: выставки, краеведческие чтения, беседы.

Напомним, освобождение Невеля и района от вражеской оккупации началось 6 октября 1943 года в период Невельской наступательной операции. Она была частью боевых действий войск Калининского фронта на Витебском направлении. Успех был обеспечен стремительной атакой бойцов 28-й и 357-й стрелковых дивизий при поддержке артиллерии и авиации. События развивались с нарастающей быстротой. Гитлеровцы, не ожидавшие сокрушительного удара, растерялись. В 15.30 6 октября 1943 года после короткой схватки на подступах к городу танкисты с десантом автоматчиков ворвались в Невель и освободили город.

 

Теги: #невельский район #ВОВ #память #75 лет Победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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