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Названа категория россиян, которым не рекомендуется делать вакцину от коронавируса

Россияне, в организме которых уже есть антитела IgG к коронавирусу нового типа, не нуждаются в вакцине от COVID-19. Такую категорию людей назвала профессор кафедры лабораторной медицины и генетики института медицинского исследовательского центра имени Алмазова, доктор биологических наук Ольга Калинина.

Она подчеркнула, что антитела к коронавирусу формируются сохраняются достаточно долго после перенесенного заболевания. «У нас в популяции циркулирует порядка семи возбудителей различных, относящихся к разным подсемействам — если у пациента есть IgG к SARS-CoV-2, тогда вакцинация против COVID-19 не рекомендуется, у вас уже есть защитные антитела», - цитирует специалиста ТАСС.

При этом заведующий молекулярной вирусологии НИИ гриппа имени Смородинцева Андрей Комиссаров уточнил, что не все иммуноглобулины класса G, о которых говорит Калинина, способны нейтрализовать вирус. Соответственно, по его словам, «не все вакцины <...> нацелены на создание антительного ответа, есть вакцины, в которых целью их разработчиков являлось создание устойчивого Т-клеточного ответа против коронавирусной инфекции».

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Ранее эксперты назвали число россиян, которые готовы сделать прививку от коронавируса. Согласно полученным данным, лишь 23% жителей страны, в целом, согласны поставить российскую вакцину. В то же время 73% заявили, что пока не готовы к этому шагу. 4% при этом указали, что переболели вирусом и у них нет необходимости делать прививку.