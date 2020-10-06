Псковская область получит свыше 94 млн рублей на выплаты борющимся с COVID-19 медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин выпустил распоряжение о новых выплатах для медицинских работников, непосредственно участвующих в борьбе с COVID-19. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 11,2 миллиарда рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ», - указано в распоряжении премьера.
Согласно представленным в документе данным, Псковская область получит на выплату медикам, участвовавшим в борьбе с коронавирусом, свыше 94 млн рублей в виде межбюджетного трансферта.
Минздраву РФ поручено осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием указанных средств.