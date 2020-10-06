Общество

Три квартиры выделили власти Пскова молодым педагогам

Глава городской администрации Александр Братчиков на торжественном приеме руководителей образовательных учреждений, посвященном профессиональным праздникам - Дню воспитателя и Дню учителя, сообщил, что власти Пскова выделили молодым педагогам три квартиры для проживания на время работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Александр Братчиков подчеркнул важность привлечения молодых специалистов для решения кадрового вопроса в школах и детских садах: «Они приносят новое видение в сферу преподавания, без них мы не сможем в будущем рассчитывать на качественное образование для наших детей».

В целях стимулирования прихода молодых педагогов в образовательные учреждения власти Пскова в этом году выделили три квартиры. «Это две двухкомнатные и одна четырехкомнатная квартиры с удобствами, и пока молодые педагоги будут работать в сфере образования, они смогут там проживать», - пояснил Александр Братчиков и пообещал, что такая практика будет продолжена.

Директор школы №47 Андрей Мануйлов попросил главу администрации рассмотреть возможность предоставления жилья для сотрудников среднего звена. Порой, по его словам, им приходится снимать комнату в общежитиях и проживать не в самом комфортном соседстве. Александр Братчиков пообещал проработать этот вопрос.