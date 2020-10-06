Общество

Регионам выделят 500 млрд рублей на 5 лет для развития первичной медпомощи

Около 500 млрд рублей будет выделено за пять лет на развитие первичного звена здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Премьер-министр уточнил, что уже подписано постановление правительства, определяющее правила предоставления регионам средств из федерального бюджета на развитие первичной медицинской помощи.

По словам Михаила Мишустина, средства пойдут на строительство, ремонт, переоснащение фельдшерско-акушерских пунктов и лабораторий в сельской местности и в малых городах, а также городских поликлиник и районных больниц. «Также в документ включено приобретение автотранспорта для фельдшеров и амбулаторий, чтобы медработникам было проще добраться до пациентов, которые живут в удаленных районах, а люди могли получать помощь не только по «скорой», но и в ходе плановых осмотров», - добавил глава кабмина.

Как отмечается в сообщении на сайте кабмина, господдержка поможет регионам модернизировать медицинские учреждения, расположенные, в том числе в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

«Субсидию смогут получить территории, где действует региональная программа модернизации здравоохранения, - подчеркнули в кабмине. - Объем финансирования будет рассчитываться по специальной формуле с учетом количества граждан, имеющих полис обязательного медицинского страхования, степени износа медицинских учреждений, демографических показателей».