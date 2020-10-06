Общество

Командование ВДВ провело контрольное занятие по огневой подготовке с офицерами псковской дивизии

В рамках итоговой проверки за 2020 год на полигоне «Завеличье» Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, комиссия командования Воздушно-десантных войск провела контрольное занятие по огневой подготовке с офицерами управления соединения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, к проверке днем и ночью привлекалось 100 % личного состава, которые выполнили 1-е и 2-е упражнение контрольных стрельб из 5,45-мм автомата АК-74М, 7,62-мм пулемета «Печенег», снайперской винтовки СВД, а также метание ручных осколочных гранат.

В ходе выполнения упражнений личный состав поражал мишени, имитирующие пулеметный расчет, спешивающуюся и атакующую (отходящую) группу пехоты, залегшую пехоту.

Весь привлекаемый к контрольному занятию личный состав управления соединения выполнил упражнения на хорошие и отличные оценки.

Контрольные занятия с подразделениями Псковского гвардейского соединения ВДВ проводятся в рамках итоговой проверки, в соответствии с планом подготовки Воздушно-десантных войск и продлятся до 10 октября.

В этот день пройдет подведение итогов под руководством командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.