Общество

Александр Козловский об информационной бомбе, федеральном бюджете и импортозамещении

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 6 октября с участием секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Госдумы Александра Козловского. Он рассказал о работе над формированием федерального бюджета, о ключевых вопросах, рассматриваемых Госдумой, о своей законотворческой деятельности, а также прокомментировал недавний инцидент в Великих Луках, где госпитализированы 14 школьников.

Любовь Кузнецова: Добрый день, уважаемые радиослушатели, в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове программа «Гайд-парк», у микрофона Любовь Кузнецова. Гость студии - депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Александр Николаевич, добрый день!

Александр Козловский: Добрый день.

Любовь Кузнецова: Начать наш разговор предлагаю с происшествия, которое накануне случилось в Великих Луках. Оно прозвучало на всю Россию как чрезвычайное. На школьной линейке нескольким детям стало плохо, они попали в больницу. Звучат разные цифры. Вчера сначала было 13, но поздно ночью стало известно, что за медпомощью обратился еще один ребенок. Говорится, что три школьника находятся в состоянии средней тяжести или более тяжелом, чем остальные. На месте работают специалисты Следственного комитета РФ, создана комиссия при губернаторе, при местных органах власти, подключен детский уполномоченный. Знаю, что и вы тоже оперативно подключились к этой ситуации. Так случилось, что сейчас у вас, как у депутата Госдумы, идет региональная неделя и вы как раз находились в Великих Луках. Прошу вас озвучить имеющиеся сведения, как чувствуют себя ребята и какие меры предприняли местные власти, чтобы купировать ситуацию и разобраться в деталях.

Александр Козловский: Действительно вчера днем 14 ребят попали в городскую больницу Великих Лук, причем всего лишь трое в обморочном состоянии. Остальных госпитализировали просто в связи с жалобами и наблюдали в течение суток. Я связывался и с главврачом, и с сотрудниками правоохранительных органов, выяснял, в чем все-таки там дело. На сегодняшний день многие знают, что сделан анализ крови — там не нашли признаков отравления, не нашли наркотических веществ. Будет сделан расширенный анализ крови, который даст уже окончательный результат.

Следственный комитет РФ направил из Москвы усиление, они работают со вчерашнего вечера. О каких-либо новых версиях произошедшего мне не известно. По моему мнению, в данном случае оперативная работа городских властей, медбригад в какой-то степени спровоцировала информационную бомбу. Причем на фоне ситуации с пандемией коронавируса. Это мероприятие было важно для школы и для города, в нем принимала участие первый замгубернатора Вера Васильевна Емельянова, и здесь, конечно, меры предосторожности сыграли, мне кажется, злую шутку. Надо дождаться окончательных ответов, в первую очередь, от правоохранительных органов, и окончательного заключения врачей, но на сегодня предварительная ситуация выглядит таким образом, что нескольким детям стало плохо.

Я был свидетелем подобной ситуации в Себеже на линейке 1 сентября. Бывает, что кому-то становится плохо из-за напряжения, волнения. Не все дети находятся в одинаковом физическом состоянии. В данном случае нескольких человек - 2 или 3 - госпитализировали в обморочном состоянии, а остальные были просто опрошены учителями на всякий случай — не чувствуют ли они себя плохо. И все, кто проявил сомнение по поводу своего самочувствия, были тоже госпитализированы, и их наблюдали врачи.

Считаю, все было сделано быстро, но к сожалению, информация разошлась моментально, причем зачастую в искаженном виде. Некоторые телеграм-каналы написали, что 13 человек упали в обморок, и раскачивают эту информацию для собственного пиара. Над тем, как это подается с СМИ, нам надо задуматься на будущее. Но, опять же, надо дождаться окончательных заключений комиссии. Ситуация под контролем губернатора, главы города, детского омбудсмена и, конечно, СК РФ. Думаю, сегодня-завтра мы обо всем узнаем из официальных источников.

Любовь Кузнецова: Хорошо. Не буду спрашивать ваши версии случившегося. Хотя вы абсолютно правы, они были самые разнообразные и совершенно фантастические. У страха глаза велики, и всегда находятся люди, которые хотят на этом «погреться». Что меня зацепило: многие люди с осуждением говорили: для чего нужно было проводить это массовое мероприятие в период пандемии, насколько там были соблюдены меры предосторожности и требовалось ли вообще организовывать детскую группу на некую линейку? Ваше мнение.

Александр Козловский: Это мероприятие было небольшое, оно длилось 30-40 минут, и такие мероприятия проходят ежегодно. В условиях пандемии мы живем полгода, многие от нее устали, и мы все равно должны заниматься развитием патриотического духа в наших детях, согражданах. Это мероприятие проводилось на улице, со всеми мерами предосторожности. Скорая среагировала на произошедшее ментально. Было проведено обследование. А то, что многие подвергают сомнению необходимость патриотической темы или разворачивают ситуацию в другую сторону, — такое, к сожалению, есть. У каждого свой умысел. Кто-то работает на зарубежные гранты, а кто-то просто предполагает или на кого-то имеет зуб, поэтому пытается показать ситуацию в другом свете.

Любовь Кузнецова: Что ж. Предлагаю теперь повернуть разговор к вашей деятельности в Госдуме. Октябрь-ноябрь-декабрь - это важное время для Госдумы: продолжается работа над бюджетом страны. В этом году она идет в непростых условиях коронавирусной инфекции. Мы понимаем, что значительные средства уходят на противодействие инфекции. Насколько сбалансированным в этой связи планируется бюджет? Каковы основные источники получения средств?

Александр Козловский: Бюджет планируется дефицитный. Он будет финансироваться из заработанных денег, а дефицит будет покрываться за счет займов и мероприятий, которые правительство должно организовать. Не секрет, что особое внимание уделяется здравоохранению, и, кстати, по поручению секретаря Генсовета Андрея Турчака мы по партийной линии эту ситуацию тоже изучаем: проводим опросы среди жителей, направляем в партию всю статистику, чтобы организовать работу. «Единая Россия» включена в работу по формированию бюджета, и наша основная задача - чтоб бюджет был сбалансирован и направлен, в первую очередь, на улучшение жизни наших граждан, чтобы он был основан на тех пожеланиях, которые высказывают наши избиратели.

В Госдуме над бюджетом работает согласительная комиссия, в которой представлены депутаты, эксперты, члены правительства и Совета Федерации. Такая большая работа сейчас идет практически в круглосуточном режиме. Все находятся в большом напряжении. Сегодня наша задача — сформировать бюджет, а впоследствии следить за тем, чтобы его расходование было целевым и средства небольших региональных бюджетов расходовались эффективно. Ну, и хотелось бы здесь отметить, что большая доля бюджетов направлена на нацпроекты, реализация которых продолжится. Развитие здравоохранения, цифровой экономики и улучшение благосостояния граждан — это основные направления, которые будут учтены в сегодняшнем бюджете и бюджете будущих лет.

Любовь Кузнецова: Александр Николаевич, еще несколько лет назад мы, как мантру, слышали одну волшебную фразу: «Бюджет будет носить социальную направленность». Сегодня вы уже говорите, что, помимо стержня социальных гарантий, который теперь актуализирован и поправками в Конституцию, мы наращиваем вокруг и нацпроекты. Хватит у нас резервов?

Александр Козловский: Резервов хватит. А что касается цифровой экономики, мы должны понимать, что за счет этого мы в будущем будем наполнять бюджет, и мы не должны отставать от других стран и развивать это у себя на территории. Потому что сегодня, к сожалению, часть нашего бюджета, который утверждается ежегодно, расходуется на закупку комплектующих, программного обеспечения, которое поступает из-за рубежа. Эти проблемы мы должны как раз устранить, должны направить эти средства, чтобы быть независимыми с точки зрения безопасности страны. Все-таки, когда деньги работают внутри страны, это гораздо более эффективно. Идет аккумулятивный эффект: новые рабочие места, новые технологии, подготовка кадров, новые компетенции у страны, у регионов, у предприятий. И за это мы должны бороться. Я абсолютно поддерживаю тех, кто выступает за развитие таких направлений, как цифровая экономика.

Знаю, что многие предприятия Псковской области включены в эту работу, развивают эти компетенции, внедряют цифровые технологии у себя, автоматизируют процессы. Это не значит, что мы выпускаем какое-то программное обеспечение, но мы его используем, чтоб оптимизировать производственный процесс на предприятиях, чтобы продукция, которая там выпускается, была конкурентноспособна, современна, чтобы человеческий фактор как можно меньше влиял на качество продукции. Это современные тренды, которые мы должны у себя развивать. Поэтому у профильных министерств - Минпромторга, Минэкономразвития, Минсельхоза - существуют программы развития цифровой экономики на профильных предприятиях.

Любовь Кузнецова: Поделюсь с вами. Дже люди, которые высказывали большой скепсис несколько лет назад, сегодня признают, что прогресс в импортозамещении в сфере АПК налицо, но как раз-таки с теми отраслями, которые завязаны на цифру, до сих пор говорят, что одной ногой мы все еще обязаны дружить с заграницей, чтобы нам поставляли комплектующие. Скажите, на какую перспективу мы можем рассчитывать, когда у нас могут появиться свои цифровые технологии? Особенно, когда дело касается станков. Это производство, это реальное машиностроение.

Александр Козловский: Такие технологии уже есть, они появляются. Другое дело, что мы должны перебороть в себе тенденцию, которая появилась еще со времен Петра I, когда многие чиновники просто молятся на зарубежное оборудование и технологии и не замечают того, что у нас есть под боком. С этим справился в свое время Китай. У них были не самые лучшие технологии, но за счет того, что они доверяли местным производителям, разрабатывали для них меры поддержки, сегодня мы видим, что многие технологии теперь приходят к нам из Китая, хотя еще лет 30 назад мы об этом даже не думали. Но прошло немного времени, и Китай уже обладает собственными технологиями, и из-за этого у него возникают конфликты с Европой, США. Нам надо тоже учиться больше доверять нашим российским производителям на всех уровнях, давать им больше возможностей представлять свою продукцию, но при этом работать над ошибками.

Не поставив куда-то продукцию и не начав ее массово использовать, мы не поймем, насколько она конкурентоспособна. Считаю, в этом направлении мы должны двигаться. Есть программы по импортозамещению, и на сегодня многие предприятия, в том числе частные и с государственным участием, выглядят гораздо современнее, чем иностранные. Там используются современные технологии и оборудование, но хотелось бы, чтобы они были произведены на территории России, и чтоб компетенции по сборке, производству и глубокой степени локализации были в нашей стране.

Любовь Кузнецова: Мы немного отвлеклись от формирования бюджета, но Александр Николаевич связан с реальным сектором экономики через Российский Союз промышленников и предпринимателей и чрез Союзмаш, поэтому я с таким удовольствием задаю эти вопросы.

Александр Козловский: А мы и не отвлеклись от темы бюджета. Мы формируем его за счет налоговых поступлений, и мы себе поставили задачу снизить зависимость бюджета от нефти и газа и направить все усилия на поддержку российских производителей. Чем больше предприятий будет - больших и маленьких, тем больше будет наполняться бюджет. Мы понимаем, к примеру, если в Моглино строится новое предприятие, значит, впоследствии оно будет наполнять бюджет области. В том числе будут отчисления в федеральный бюджет. Это большие деньги, но таких предприятий в каждом регионе должно быть десятки, сотни. И тогда регионы не будут просить денег у федерального бюджета, а будут сами направлять туда отчисления.

Любовь Кузнецова: Коль уж мы заговорили о налогах, слушала выступление вашего коллеги, господина Макарова, который представлял от «Единой России» ряд законопроектов, касающихся налоговой политики, регулирования налоговых льгот в нефтяной отрасли, например. Это напрямую не связано с нашим регионом, а касается регионов, где есть нефть и газ, однако исполнение этих налоговых законопроектов даст бюджету десятки миллиардов рублей.

Александр Козловский: Федеральному бюджету, из которого мы тоже получаем отчисления в виде покрытия прямых затрат. Те же нацпроекты реализуются за счет средств, поступающих в федеральный бюджет. Поэтому, я считаю, что нашей области это касается в первую очередь. Этот законопроект подвергался обсуждению. Были попытки его...

Любовь Кузнецова: Завернуть, прямо скажем?

Александр Козловский: Завернуть. Были достаточно мощные атаки на этот законопроект, но на сегодняшний день нам удалось его отстоять, и компании, которые добывают нефть и газ, будут обязаны в следующих периодах перечислять часть доходов в федеральный бюджет.

Любовь Кузнецова: Александр Николаевич, заметен тренд - государством в последнее время делается ставка на доходы крупных компаний-монополистов? Напомню, что по инициативе сенатора от Псковской области, первого вице-спикера Совета Федерации, секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака говорилось о газификации за счет Газпрома. Теперь несколько законопроектов в адрес других крупных компаний, занимающихся ресурсами, национальным благосостоянием страны. Этот тренд о чем говорит?

Александр Козловский: Мне кажется, мы уже должны задуматься. Европа делает все, чтоб избавиться от мнимой зависимости от газа из России. И, вполне возможно, что в будущем заокеанским коллегам удастся продавить свои решения. Развивая внутреннюю сеть, мы повысим сбыт энергоносителей. Это закономерно и это надо было сделать еще раньше. Поэтому я поддерживаю эту инициативу. Для нашего региона это вообще принципиально. У нас достаточно много населенных пунктов, но проживающих там очень мало. Мы можем сравниться с Великим Новгородом, Тверской областью. В любом случае при газификации района возникает дополнительная нагрузка на жителей. Конечно, хотелось бы ее уменьшить, и потом, когда газификация будет уже более массовой, Газпром или какие-то другие компании с госучастием будут это возмещать непосредственно в тарифах, но без вот этих шальных повышений тарифов. Поэтому я абсолютно поддерживаю инициативу Андрея Анатольевича.

Надеюсь, нам удастся развернуть монополии внутрь страны. Хотя на внешних рынках работа тоже должна проводиться, мы там тоже должны отстаивать свои интересы. Притом что в будущем мы научимся наполнять бюджет без газовых и нефтяных доходов, за счет развития машиностроения, легкой промышленности, АПК и других отраслей, все равно за эти рынки мы должны бороться. Мы должны себя чувствовать на них уверенно.

Добавляя к предыдущей теме по поводу дополнительного налогообложения нефтяных и газовых компаний, хочу сказать, что там есть исключения. Это не коснется некоторых компаний, в первую очередь, тех, кто занимается извлечением этих ресурсов в труднодоступных местах. И закон, который мы приняли, не должен просто обрушить такие компании. Поэтому мы подходим со здравым смыслом к решению этих проблем.

Любовь Кузнецова: Согласна. Вы должны об этом думать как зампредседателя комитета по экономике. А вот я как гражданка РФ чрезвычайно довольна, что депутаты трясут монополистов и, может, нам, гражданам, с этого побольше достанется. Вот что важно для меня. Еще один законопроект, мимо которого я не могу пройти, - новые правовые нормы проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по развитию территориального общественного самоуправления». Тема ТОСов. Вы выступаете в соавторстве с коллегами и корректируете закон о ТОСах. Зачем это нужно? Показали ли они свою работу настолько, чтобы сейчас вносить корректировки?

Александр Козловский: Если раньше мы не знали, что такое ТОСы и как они могут влиять на нашу жизнь, то сегодня они работают. В России создано уже более 30 тысяч ТОСов, существует их грантовая поддержка внутри регионов. У нас это 10 миллионов рублей, в других - больше. Думаю, у нас поддержка ТОСов из года в год будет расти. Мы видим федеральные гранты, которые могут приходить в наш регион. Важность развития ТОСов отметил и президент Путин. Сегодня есть законопроект, по которому 5% от бюджета должны формировать за счет такого взаимодействия с гражданами. В развитых странах до 60% бюджета формируется на пожелания граждан.

Любовь Кузнецова: Мы начинаем с пяти.

Александр Козловский: Правильно, мы должны наработать практику, изучить эти вопросы. Многие страны двигались к этому не один год. Поэтому, думаю, начав работать, мы можем эту цифру менять. У нас существует возможность участия жителей региона в формировании бюджета. Уже не раз говорил о практике общественных советников главы города Великие Луки, которые непосредственно участвуют в формировании бюджета, и все траты на придомовые территории, которые в него закладываются, формируются как раз на основании наказов этих советников. Появляются какие-то статьи расходов, и граждане начинают узнавать, когда и что будет сделано на их территории. Так же формируются и бюджет, в том числе в части организации общественных пространств.

Это, кстати, происходит в Пскове. Знаю, что глава администрации Пскова Александр Братчиков уделяет этому особое внимание, проводятся опросы среди горожан. И наш секретарь городского отделения партии, глава Пскова Елена Полонская, тоже включена в эту работу. Это наша жизнь. Чиновники должны больше доверять гражданам. Понимаю, что это для них дополнительная нагрузка, и сразу появляется много мнений и советчиков. Но мы все равно должны прислушиваться. Потому что многие советы из жизни позволяют нам более эффективно расходовать средства бюджета. В других регионах эта тема уже развита достаточно глубоко, и на наказах избирателей формируется гораздо более существенная доля бюджета. Думаю, мы в нашем регионе к этому тоже скоро придем.