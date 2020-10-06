Общество

Колония №5 поставит 64 тыс. бахил на заказ

В исправительной колонии № 5 УФСИН России по Псковской области (располагается в Великих Луках) маркетинговым подразделением в ходе переговоров с потенциальными заказчиками заключены два договора на поставку средств индивидуальной защиты - бахил высоких на завязках из нетканого материала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На сегодняшний день в колонии изготавливаются два вида бахил: с двойной подошвой одноразовые на завязках и высокие, которые предназначены для коммерческих организаций. Первого вида планируется изготовить 14 тысяч пар, второго - 50 тысяч пар.

Заключенные договора позволили не только дополнительно трудоустроить троих осужденных по нескольким видам профессий, таких, как швея-моторист, упаковщик, раскройщик, но и от полученной прибыли перевооружить материальную базу швейного участка учреждения.

Полученная осужденными заработная плата идет в счет погашения их исковых задолженностей, а также на возмещение материального ущерба по совершенным ими преступлениям.