Общество

Жителям Себежа напомнили правила пожарной безопасности

6 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Опочецкому, Красногородскому и Себежскому районам провели профилактический рейд в Себеже. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в ходе рейда осуществлен обход жилых домов, эксплуатирующих печное отопление и электрооборудование, произведен инструктаж граждан, распространены памятки о соблюдении правил пожарной безопасности в жилом секторе.

В рамках проведенного инструктажа до населения доведена обстановка с пожарами на территории Себежского района и рассмотрены основные причины пожаров в частном жилом секторе. Жителям напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб и обязательные требования пожарной безопасности при использовании электрооборудования, газовых приборов, порядок действий в случае возникновения пожара.

Личным составом приняты все необходимые меры, направленные на нераспространение коронавирусной инфекции, с соблюдением санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических правил.