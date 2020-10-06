Общество

Завершено благоустройство сквера Десантников в Бежаницах

Завершены работы по благоустройству сквера Десантников в поселке Бежаницы. Как сообщается в инстаграм-аккаунте комитета по строительству и ЖКХ Псковской области, они проводились в рамках реализации на территории Псковской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Выполнены работы по устройству ограждения, устройству дренажа, валке деревьев с корчевкой пней, облицовке гранитными плитами постаментов под пушку и звезду, установке гранитной звезды и шести памятных знаков, устройству покрытия из брусчатки и установке бордюрных камней, озеленению территории.