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Общество

Другие форматы «линеек» применят в Великих Луках из-за госпитализации детей

06.10.2020 21:26|ПсковКомментариев: 0

Управление образования Великих Лук рассмотрит другие форматы проведения школьных «линеек» в связи с госпитализацией школьников с торжественной линейки. Об этом в разговоре с корреспондентом Псковской Ленты Новостей сообщила начальник управления образования администрации города Великие Луки Татьяна Лозницкая.

«У всех детей есть особенности: возрастные, физиологические, у некоторых – сопутствующие заболевания, – рассказала Татьяна Лозницкая. – Мероприятие было торжественным, звучали речи патриотической и нравственной направленности, особенная музыка. Это было серьезное, волнительное мероприятие. При таких обстоятельствах один ребенок мог почувствовать недомогание, и уже рядом с ним стоящий ученик отнёсся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно. В свою очередь, и педагоги с повышенным вниманием следили за учащимися, если замечали хотя бы что-то, какую-то неуверенность, подходили с вопросами: «тебе не плохо?», а после такого вопроса все невольно начинают задумываться о своём самочувствии. И уже кажется, что особенное, взволнованное состояние – не от торжественности момента, а от плохого самочувствия. Считаю, что все эти факторы могли повлиять. Это мое мнение, оно основано на очевидности, я сама там была».

Татьяна Лозницкая подчеркнула, что управлением образования будут рассматриваться другие форматы проведения подобных мероприятий, поскольку все заинтересованы только в сохранении здоровья детей.

«Мы будем еще более внимательно подходить к организации таких мероприятий, чтобы обеспечить максимальную всестороннюю безопасность детей», – сказала в завершении Татьяна Лозницкая.

5 октября в правоохранительные органы поступило сообщение о госпитализации 13 учащихся МБОУ «Общеобразовательная школа №7 им. Антона Злобина» в Великолукскую городскую детскую больницу. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги: #великие луки #школьники
Источник: Псковская Лента Новостей
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