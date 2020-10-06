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Общество

Врач рассказала, как не пропустить признаки тяжелого развития коронавируса

07.10.2020 07:36|ПсковКомментариев: 3

Заболевшим коронавирусом следует следить за уровнем насыщения крови кислородом даже при отсутствии серьезных симптомов, чтобы не пропустить признаки тяжелого развития болезни. Такое заявление сделала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

По ее словам, очень важно не пропустить развитие гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого врач советует приобрести пульсоксиметр - специальный прибор, который измеряет сатурацию (насыщение крови кислородом).

«Потому что есть такое явление, которое в медицине называют "счастливой гипоксией" - когда больной может не замечать низкой сатурации, чувствуя себя при этом вначале хорошо. Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии - необходимо ехать в больницу», - цитирует Галину Гольцман РИА Новости.

В случае слабо выраженных симптомов врач рекомендует лечить вирус как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и при необходимости - жаропонижающее на основе парацетамола. При этом как можно скорее сдавать тест на коронавирус и изолироваться врач настоятельно советует при появлении первых же симптомов ОРВИ - кашля, высокой температуры, потери обоняния.

Теги: #здоровье #здравоохранение #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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