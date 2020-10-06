Общество

49 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области

49 человек заразились коронавирусом за сутки в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в инстаграм-аккаунте.

Всего в регионе зафиксировано 5818 случаев заражения вирусом. Кроме того, за прошедшие сутки выздоровело 8 человек (всего в регионе 4141 человек победил коронавирус). Число умерших от коронавируса на 6 октября не изменилось.

«Пока удается избежать резкого всплеска заболеваний. Понимаю, что все устали от ограничений, но сейчас это жизненно необходимые меры», - подчеркнул глава региона.