Общество

Инфекционисты в России оценили необходимость повторного закрытия границ

Повторное закрытие границ Россией с другими странами не является целесообразным, поскольку влияние международного контакта на рост заболеваемости коронавирусом в стране не вызывает опасений. Такое мнение выразили опрошенные врачи-инфекционисты.

«Границы имело смысл закрывать в марте, когда заболеваемость в других странах была выше, чем у нас», — сказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Е. И. Марциновского Александр Лукашев, пишет ТАСС.

Он также указал, что сейчас путешествия по России несут не меньший риск. Лукашев отметил, что вероятность завоза коронавируса из Турции ничуть не выше, чем из Крыма и Сочи. По его словам, для некоторых российских регионов, возможно, целесообразно закрыть границы с другими регионами.

При этом врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков согласился с мнением коллеги. По его словам, нет смысла ограничивать авиасообщение, поскольку весь мир находится в этой же ситуации. Он добавил, что для обеспечения безопасности достаточно соблюдения масочного режима.