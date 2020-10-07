Тямшанская птицефабрика приглашает псковичей на работу

Птицефабрика в деревне Тямша приглашает псковичей на работу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на фабрике.
Так, производится набор кандидатов на следующие вакансии:
Обработчик птицы, заработная плата от 35.000 руб.
Подсобные рабочие, заработная плата от 35.000 руб.
Водитель категории В, С, заработная плата 30.000 руб.
Водитель электропогрузчика, заработная плата 32.000 руб.
Грузчик, заработная плата от 30.000 руб.
Электромонтер, заработная плата 30.000 руб.
Продавец, заработная плата от 20.000 руб.
Сварщик
Машинист моечных машин, заработная плата от 28.000 руб.
Слесарь-ремонтник, заработная плата 23.000 руб.
Повар, заработная плата 21.000 руб.
Организация гарантирует своевременную и достойную заработную плату, оформление по ТК РФ, доставку транспортом предприятия, питание в столовой.
Телефон отдела кадров 44-00-80.