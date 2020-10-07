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Общество

Названа стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса

07.10.2020 11:13|ПсковКомментариев: 0

Стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тыс. рублей за одну дозу, далее цена будет снижаться. Об этом сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

Фото: снимок с видео, пресс-служба АФК «Система»/ТАСС

«Мы понимаем, что тариф может быть достаточно высоким, скажем, в пределах тысячи рублей, до тысячи рублей за одну дозу, так как вакцины выпускаются относительно маленькими партиями, и для расширения производства им нужен капитал. Поэтому мы договорились о том, что это будет своеобразная формула, когда мы установим по определению себестоимости этот тариф, потому что нет базы сравнения с другими странами», - приводит слова Артемьева ТАСС. 

Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей. «Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», - добавил он. При этом не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.

По словам Артемьева, анализ по референтным странам в данном случае ничего не дает, потому что официальное свидетельство о регистрации вакцины есть только в России, все остальные компании проходят еще этапы испытаний во всех странах. «Мы следим, конечно, за той информацией, которую посылают компании, сколько будет примерно стоить в рублях соответствующая партия двойной вакцинации, она в данном случае нужна именно двойная по медицинским показателям, но это не является юридическим факторам для нас», - добавил он.

Теги: #фас #вакцинация #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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