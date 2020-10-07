Назначены публичные слушания по проекту Стратегии развития Пскова до 2030 года

Публичные слушания по проекту Стратегии развития города Пскова до 2030 года назначены на 29 октября. Соответствующее постановление подписал и. п. главы города Владимир Воробьев.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, подготовкой к слушаниям будет заниматься оргкомитет под руководством заместителя главы Пскова Сергея Гаврилова. В состав оргкомитета также включены сотрудники комитета социально-экономического развития администрации города Пскова и профильных отделов аппарата городской Думы.
В целях соблюдения ограничительных мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции участникам публичных слушаний рекомендуется представить свои предложения и замечания по проекту Стратегии в письменном виде, без очного присутствия на слушаниях, заблаговременно отправив документы по почте или в электронной форме.
Участникам, желающим очно присутствовать на слушаниях, рекомендуется сообщить об этом до 15.00 28 октября по телефону оргкомитета 29-03-00.
С документами, относящимися к теме слушаний, можно ознакомиться в комитете социально-экономического развития администрации города Пскова (г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 2-а, кабинеты №№14, 16) по рабочим дням с 8 по 28 октября с 14.00 до 17.00.
Письменные предложения и замечания по проекту Стратегии развития города участники публичных слушаний могут направить в срок с 8 по 28 октября по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 14 (организационный комитет по проведению публичных слушаний), а также по электронной почте: doc1@duma.pskov.ru или по факсу 66-08-25.
Добавим, слушания будут проходить в малом зале Городского культурного центра, начало в 18.00.