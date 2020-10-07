Общество

Береговые линии пожарных водоемов расчистят в деревнях Новосокольнического района

Береговые линии пожарных водоемов расчистят в пяти деревнях Новосокольнического района. Соответствующая документация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Работы пройдут в деревнях Шахниха, Окни, Брагино, Захарино и Золотково. Предстоит провести планировку откосов и полотна насыпей механизированным способом, а также разработать грунт в отвал экскаваторам. Также уберут мусор, отходы, кустарниковую поросль и мелколесье при производстве работ.

Начальная (максимальная) цена контракта - 380 тысяч рублей. Источник финансирования - бюджет муниципального образования «Пригородная волость». Аукцион в электронной форме пройдет 16 октября. Срок выполнения работ - в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта.