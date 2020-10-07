Общество

В Пскове пройдут заседания областной и городской трехсторонних комиссий

Сегодня, 7 октября, в Пскове пройдут заседания областной и городской трехсторонних комиссий в рамках Всемирного дня коллективных действий профсоюзов. Об этом сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Гость студии отметил, что в заседании областной комиссии примет участие глава региона Михаил Ведерников.

«Будем обсуждать безработицу, вопросы достойного труда. Сегодня мы видим рост безработицы, как на уровне России, так и на уровне региона. Сегодня на 1 вакансию приходится 2 и более человека», - заметил лидер профсоюзного движения региона.

Игорь Иванов отметил, что основная задача Федерации независимых профсоюзов России на сегодняшний день - сохранить действующие рабочие места и добиваться создания новых.