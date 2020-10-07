Общество

Почтовое отделение облагородило клумбу после замечания главы Пскова

Работы по благоустройству клумбы выполнены на улице Герцена, 16 в Пскове. Этим занималось почтовое отделение связи области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Ранее глава города Елена Полонская выезжала на округ №13 депутата Псковской городской Думы Галины Неваленной с целью контроля благоустройства городского пространства. В ходе выезда было выявлено скопление мусора на территории, прилегающей к почтовому отделению на Герцена, 16, а также ненадлежащее состояние клумбы и сломанные скамейки. В связи с этим в адрес директора почтового отделения было направлено письмо с требованием организовать работы по наведению порядка на территории.

Добавим, согласно Правилам благоустройства, владельцам объектов благоустройства необходимо обеспечивать надлежащее содержание и своевременную уборку прилегающей территории: стационарные объекты - 10 м по периметру, нестационарные торговые объекты - 5 метров по периметру. Владельцы (арендаторы) объектов благоустройства обязаны содержать прилегающие территории в чистоте, порядке, надлежащем санитарном состоянии и не допускать захламление и загрязнение бытовым и строительным мусором.