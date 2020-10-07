Общество

Поток желающих посетить псковские санатории за время пандемии не снизился - Игорь Иванов

Поток желающих посетить псковские санатории за период пандемии не снизился. Об этом сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Сегодня санатории загружены почти на 100%», - заявил гость студии и добавил, что на сегодняшний день еще не отменены требования Роспотребнадзора к питанию и расселению отдыхающих.

«Лечебная база у нас шикарная, есть хорошие примеры восстановления здоровья», - отметил Игорь Иванов. По его словам, здравницы и санатории Псковской области пользуются популярностью у жителей Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга.

Лидер профсоюзного движения также обратил внимание, что у руководства есть планы по развитию учреждений отдыха. «Надеемся, что из-за коронавируса закрытий больше не будет. Мы будем работать на развитие, чтобы к нам хотели приезжать», - заключил Игорь Иванов.