Общество

Приставы заставили великолучанина оплатить около 2 млн рублей задолженности

Запрет регистрационных действий в отношении автотранспортных средств побудил жителя Великих Лук оплатить 2 млн рублей задолженности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

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Исполнительное производство на великолучанина по вступившему в силу судебному акту приставы возбудили в сентябре. Мужчина должен был выплатить около 2 млн рублей по гражданскому делу о разделе совместно нажитого имущества (квартиры) и денежной компенсации.

Для обеспечения исполнения решения суда пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении автотранспортных средств, в том числе самоходной техники, зарегистрированной за должником. После этого должник связался с судебным приставов по телефону. Сотрудник ведомства разъяснил великолучанину, что в отношении него возбудили исполнительное производство и только после погашения задолженности в полном объеме все ограничения отменят.

«На следующий день должник явился в отделение судебных приставов города Великие Луки, где был ознакомлен с постановлением о возбуждении в отношении него исполнительного производства и предупрежден об исполнительском сборе. Кроме того, ему были вручены квитанция на оплату долга и требование о предоставлении автотранспортных средств для наложения ареста», - рассказали в ведомстве.

Через два дня должник вновь пришел к судебному приставу и предоставил квитанцию о полном погашении долга. Исполнительное производство подлежит фактическому окончанию, добавили в ведомстве.