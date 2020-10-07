Общество

Почти 50 школьников заразились коронавирусом в Псковской области

46 учащихся в Псковской области заразились коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

Фото: pixabay.com

19 классов в 10 общеобразовательных организациях Псковской области перевели на дистанционное обучение по состоянию на 7 октября. «Это школы в Пскове, Великих Луках, Острове, Опочке, Плюсском, Великолукском и Псковском районах», - говорится в сообщении.

В профессиональных училищах на дистанционное обучение перевели 11 групп в двух организациях Пскова и Великих Лук. В детских садах закрыты 4 группы (Псков, Псковский район, Новосокольники и Опочка).

Угрозы введения дистанционного режима обучения в настоящий момент нет, добавили авторы канала.