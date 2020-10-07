Общество

Instagram будет скрывать оскорбительные комментарии

Соцсеть «Instagram» заявила, что будет скрывать негативные комментарии к публикациям, чтобы сократить число случаев издевательств и оскорблений в интернете. Об этом говорится на сайте компании.

Разработчики тестируют последние несколько дней функцию, которая будет скрывать комментарии, похожие на те, о которых сообщали пользователи, как о неуместных, пишет «Газета.ру».

Также компания исследует функцию дополнительного предупреждения для юзеров, которые неоднократно публиковали потенциально оскорбительные комментарии.

«С момента запуска опции предупреждения о комментариях мы заметили, что напоминание людям о последствиях издевательств в Instagram и предоставление обратной связи в режиме реального времени, когда они пишут комментарий, является наиболее эффективным способом изменить поведение», — говорится в заявлении соцсети.

В Instagram считают, что новые предупреждения позволят людям сделать шаг назад, подумать над своими словами и последствиями от написанного.