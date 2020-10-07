Общество

Скончалась основательница магазина «Планета детства» Ирина Лебедева

В ночь на 7 октября после продолжительной болезни скончалась основательница, генеральный директор фирмы «Планета детства», кондитерской «Миндальное счастье», сети магазинов «Мир красоты», салона красоты «Color Profi» и «Школы парикмахерского искусства» Ирина Лебедева. Об этом сообщается в группе фирмы «Планета детства» в социальной сети «ВКонтакте».

«Все кто знает ее и хочет попрощаться с этой прекрасной, светлой женщиной, ждем вас. Отпевание пройдет 9 октября, в 11.00 в храме святых апостолов Петра и Павла, улица Чудская, 2», - говорится в сообщении.