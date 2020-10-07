Общество

Виктор Степанов рассказал, за что «прилетает» главам районов от губернатора

В прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) глава Порховского района Виктор Степанов рассказал, когда муниципальные власти «получают по шапке» от главы региона.

«Есть определенные критерии нашей работы, и если ты их не выполняешь, то ты за это получаешь. Это нормально, это вертикаль власти. Губернаторам же тоже достается, и, наверное, похлеще, чем нам, просто мы об этом не знаем», - поделился он.

Виктор Степанов также заявил, что «человек с нерешенным вопросом – это ходячая проблема, поэтому вопросы нужно решать».