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Виктор Степанов: Вандализм в Порховском районе - результат опасной тенденции в воспитании

Причина вандализма в Порховском районе, когда несовершеннолетние учащиеся повредили памятник герою войны Арнольду Мери и еще 16 надгробий на кладбище, кроется в серьезном провале в плане воспитания молодежи. С таким заявлением выступил глава Порховского района Виктор Степанов сегодня, 7 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Когда я узнал об этом факте вандализма, мне стало не только стыдно, но и обидно. Шайка малолетних негодяев сломала памятник герою войны и еще полтора десятка надгробий на гражданском кладбище. Почему это произошло, будем разбираться и разбираться серьезно. Это не единичный случай, а опасная тенденция. Все чаще слышим о таких случаях, когда на Вечном огне пытаются пожарить шашлыки и так далее», - поделился он.

«Серьезный разрыв между поколениями. То, что в нас вколачивали, как гвозди, когда мы были маленькими, теперь… приоритеты изменились. Чтобы ситуацию переломить, потребуется не один год. Мы многое упустили в воспитании. Многое отдали на откуп Соросу и реформаторам. Мне было стыдно за страну, когда Ельцин пьяный пел "Калинку", а теперь я хочу гордиться за свою страну. У нас получается провальное поколение в плане воспитание, и надо обязательно это наверстывать», - добавил Виктор Степанов.

По его мнению, один из таких воспитательных моментов – приучать уже с детского сада петь гимн страны, а не только слушать его.

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Виктор Степанов также сообщил, что памятник Арнольду Мери восстановлен усилиями администрации Полонской волости при помощи ребят, приехавших из Пскова.