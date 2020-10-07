Виктор Степанов: Вандализм в Порховском районе - результат опасной тенденции в воспитании

Причина вандализма в Порховском районе, когда несовершеннолетние учащиеся повредили памятник герою войны Арнольду Мери и еще 16 надгробий на кладбище, кроется в серьезном провале в плане воспитания молодежи. С таким заявлением выступил глава Порховского района Виктор Степанов сегодня, 7 октября, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
«Когда я узнал об этом факте вандализма, мне стало не только стыдно, но и обидно. Шайка малолетних негодяев сломала памятник герою войны и еще полтора десятка надгробий на гражданском кладбище. Почему это произошло, будем разбираться и разбираться серьезно. Это не единичный случай, а опасная тенденция. Все чаще слышим о таких случаях, когда на Вечном огне пытаются пожарить шашлыки и так далее», - поделился он.
По его мнению, один из таких воспитательных моментов – приучать уже с детского сада петь гимн страны, а не только слушать его.
Виктор Степанов также сообщил, что памятник Арнольду Мери восстановлен усилиями администрации Полонской волости при помощи ребят, приехавших из Пскова.