Общество

Ведро пива за 100 рублей предлагали в Великих Луках век назад

Ведро пива за 100 рублей предлагали в Великих Луках почти 100 лет назад. Такое объявление содержалось в районной газете «Наш путь» 29 марта 1923 года, сообщается в группе «Лукиград» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Лукиград» в социальной сети «ВКонтакте»

«Пивоваренный великолукский завод №9 (правая набережная реки Ловать, рядом с электрической станцией), вновь оборудованный, выпускает в продажу с 1 апреля из заводского подвала выдержанное пиво по цене 100 р. ведро», - говорится в объявлении.