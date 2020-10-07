Общество

Строительство детсада на 140 мест завершается в Борисовичах

В поселке Борисовичи завершается строительство детского сада на 140 мест. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в своем инстаграм-аккаунте.

Он отметил, что дошкольное образовательное учреждение после ввода в эксплуатацию будет находиться в ведении управления образования города Пскова.

Согласно условиям контракта, подрядная организация должна завершить работы до 1 декабря 2020 года.

Уже в ближайшее время завершатся работы по благоустройству территории, установке уличного игрового оборудования, начнется монтаж оборудования внутри здания.

«Планируется, что свои двери юным псковичам учреждение откроет весной 2021 года, после получения всех необходимых заключений надзорных органов», - отметил Коновалов.