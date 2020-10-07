Общество

Крытый рынок «Фавор» на «Четырех углах» демонтировать не будут

Крытый рынок «Фавор», расположенный в районе «Четырех углов», сносить не будут — демонтаж коснется только ларьков, поскольку они не включены в схему нестационарных торговых объектов Пскова и стоят на территории рынка незаконно. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на пресс-конференции 7 октября глава администрации города Александр Братчиков.

«"Европарк" и крытый рынок "Фавор" останутся на месте. "Фавор" войдет в общую территорию застройки. Этот ангар - объект капитального строительства, у него есть собственник и он точно так же сможет поучаствовать в реализации проекта в полном масштабе», - пояснил он.

«Ларьки будут снесены точно, но мы все равно предложим замещающие места, куда они могли бы переехать. В городе есть схема размещения нестационарных торговых объектов. Она открыта, и любой предприниматель может посмотреть, где бы ему хотелось установить свой павильон, прийти в отдел потребительского рынка, написать заявление и место будет ему предоставлено, - сказал Александр Братчиков. - Мы должны сохранять внешний облик города. Нельзя ларек поставить, где захочется. Должна быть концепция развития города, и в ее рамках надо двигаться».

Глава городской администрации также добавил, что для него не имеет значения, местный или не местный предприниматель будет осваивать территорию рынка на «Четырех углах» - «главное - чтобы эта территория развивалась и приобретала внешнее и функициональное значение».