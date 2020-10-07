ВОЗ выступает за введение ограничений по коронавирусу

При быстром росте заболеваемости коронавирусом необходимо вводить различные ограничения. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
«В последние недели мы наблюдаем быстрый рост числа случаев не только в России, но в целом в Европейском регионе ВОЗ, - отметила она. - Ранее вирус был вытеснен в Европе за счет ограничительных мер, но не был побежден. Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию».
По ее словам, когда число случаев стремительно растет и больницы находятся под угрозой перегрузки, самый быстрый способ добиться «выравнивания» числа случаев - это введение различных уровней ограничений.