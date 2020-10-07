Общество

Псковские военные самолеты готовы к вылету на тушение пожара под Рязанью

Министерство обороны России усиливает авиационную группировку для тушения пожара на складе боеприпасов в Рязанской области.

Фото: Вадим Боченков

В готовности к перебазированию из Псковской и Тверской областей на один из аэродромов в Рязанской области находятся 4 самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, пишет «Интерфакс».

Также в готовности к вылету в район пожара находятся три вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.

Ранее стало известно, что огонь с загоревшейся травы перекинулся на арсенал у поселка Желтухинский в Рязанской области. Из населенных пунктов рядом с горящим военным складом вывозят местных жителей.