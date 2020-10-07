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Общество

Как устроиться на работу мечты - шесть лайфхаков

07.10.2020 18:04|ПсковКомментариев: 0

Чтобы найти хорошую работу и построить успешную карьеру, нужно помнить о нескольких нюансах. Во-первых, навыки остаются ключевым критерием, и чем их больше, тем лучше. Во-вторых, выбирать будут из десятков претендентов, и у вас есть всего пара минут, чтобы произвести впечатление. Подсказываем, что нужно знать и делать, чтобы устроиться на работу мечты.

Задействуйте все каналы для поиска вакансий

Ищите вакансии в профессиональных или тематических группах в соцсетях — там зачастую публикуют сообщения о поиске сотрудников, которые не найти на специализированных сайтах. Там же вы найдёте контакты человека, заинтересованного в поиске. С ним можно сразу связаться, чтобы обсудить детали, а если повезет, — договориться об интервью.

Хотите устроиться в конкретную компанию? Напишите HR-специалисту или сотрудникам фирмы, воспользовавшись контактами на официальном сайте или в соцсетях. У многих корпораций есть даже отдельные порталы, посвящённые поиску новых сотрудников. Вероятность получить отклик таким образом значительно выше, чем через специализированный сайт. Не бойтесь! Если компания ищет человека, вашу инициативу оценят. Например, актуальные вакансии МТС в Псковской области можно найти здесь или в Facebook директора филиала Ольги Рябченко.

Чем больше навыков, тем лучше

Мир меняется стремительно: освоив что-то новое, мы засыпаем экспертами, а просыпаемся опять новичками. Чем больше у вас навыков, тем выше вас ценят работодатели. Особенно это касается профессий, связанных с информацией, рынками и управлением: маркетологов, SMM- и PR-специалистов, консультантов, программистов и менеджеров разных мастей. На прошлом месте вы устраивали конференции и семинары, на новом — тестируете приложения в соцсетях. На одной должности — продвигали продукты на основе концепции бережливого производства Lean Startup, а на следующей освоили SWOT-анализ. Всё, что вы умеете — ваши плюсы. Говорите о них!

В резюме — о сильных сторонах

Расскажите подробнее о собственном опыте и навыках и будьте готовы на интервью поговорить о каждом пункте в резюме.

Не стоит указывать информацию о неудачах. Постарайтесь заинтересовать рекрутера своими возможностями. Он будет сравнивать вас с другими претендентами и выбирать лучшего — быстро, из большого числа заявок. Покажите себя с сильной стороны, дайте возможность вас заметить, при не стоит перегружать резюме нерелевантной информацией. Например, школьные победы на соревнованиях по бальным танцам вряд ли помогут вам получить должность программиста, а вот у рекрутеров этот пункт точно вызовет недоумение.

Другой важный совет в составлении резюме: адаптируйте его под каждую заинтересовавшую вас вакансию, акцентируя внимание именно на тех навыков, которые требует выбранная позиция. Так больше шансов что внимание обратят именно на вас.

Подготовьте правильное сопроводительное письмо

Не делайте шаблонных обращений. Если это компания, в которой вы мечтаете работать, то расскажите в сопроводительном письме, чем вы можете быть полезны именно ей, какие потребности компании закроете.

Помните о разнице между HR и руководителем

HR-специалисту важно отличное резюме и общая коммуникабельность. Руководителю нужна ваша компетенция. Именно ему можно рассказать о своих неудачах, а главное — какой опыт вы извлекли из них.

Не забывайте про корпоративную культуру

В крупную компанию скорее возьмут человека, подходящего по духу. Вы должны понимать, каков этот дух, и максимально соответствовать ему. Например, будет ошибкой прийти в рваных джинсах на интервью в фирму, где принято носить костюмы и галстуки. Поэтому, собираясь на интервью, постарайтесь узнать больше про корпоративную культуру компании. В этом вам помогут отзывы других сотрудников, действующих и бывших, а также официальные странички компании в соцсетях.

Теги: #работа
Источник: Псковская Лента Новостей
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