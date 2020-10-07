Общество

Михаил Ведерников о реализации нацпроектов: Лимит на ошибки исчерпан, временных люфтов больше нет

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 7 октября, провел рабочее совещание по вопросу реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Обращаясь к участникам совещания, глава региона подчеркнул, что на завершение всех поставленных задач времени остается все меньше, вызовов и рисков при этом, наоборот, становится больше. «В настоящий момент общее кассовое исполнение находится на уровне 60%», — отметил Михаил Ведерников и добавил, что данный показатель выше аналогичного за прошлый год, но ниже общероссийского.

Губернатор акцентировал внимание, что с учетом сложной эпидемической обстановки достижение целевых показателей в последние месяцы будет серьезным испытанием для всех специалистов. Снижение темпов работы также произошло на фоне изменения показателей национальных проектов на федеральном уровне.

«Новые планы будут представлены в правительстве РФ, и наши коллеги, безусловно, при их изменении будут учитывать результаты регионов на текущие даты. Наступил тот самый момент, о котором мы с вами несколько раз говорили летом, и не все подошли к нему подготовленными», — заметил губернатор. В середине ноября также начнется проверка показателей нацпроектов в регионах по текущему году со стороны федерального центра. Учитывая особое внимание, которое уделяет президент РФ этому направлению, результаты будут оцениваться максимально беспристрастно.

«Время переговоров давно прошло. На протяжении года у всех было время, чтобы провести работу над ошибками и совместный поиск решений. И справедливости ради, большинство использовали его достаточно эффективно», — подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников призвал всех руководителей региональных проектов взвешенно оценить свои силы и обращаться за помощью всегда, когда это необходимо. Достойные результаты смогут показать все направления при идеальной и ювелирной работе, так как лимит на ошибки исчерпан и временных люфтов больше нет. В рамках открытого диалога Михаил Ведерников предложил остановиться на актуальных вопросах реализации регпроектов и проблемных объектах.

В частности, участники совещания обсудили систему брендирования объектов, приобретаемой техники и реализуемых мероприятий в рамках региональных проектов. Данному вопросу на федеральном уровне придается большое значение, разработана новая узнаваемая символика. Согласованием дизайнов в рамках утвержденного брендбука занимается Управление проектной деятельности администрации Псковской области. Благодаря совместным усилиям оформление автоклубов в рамках регпроекта «Культурная среда» и оформление ледозаливочной машины в рамках регпроекта «Спорт — норма жизни» попали в число лучших практик среди всех субъектов РФ. Глава региона по итогам рассмотрения вопроса поручил включить создание брендированной атрибутики в технические задания всех региональных проектов.

Вопросом для рассмотрения также стала организация постпроектного мониторинга в районах. Специалистами Управления проектной деятельности региональной администрации были совершены выезды на 76 действующих объектов в 12 муниципалитетах, где зафиксирован ряд недостатков. На местах проведена разъяснительная работа с районными властями по организации претензионной работы и гарантийному обслуживанию. Михаил Ведерников в свою очередь подчеркнул, что грамотная эксплуатация объектов — важнейший элемент реализации региональных проектов. Губернатор поручил специалистам администрации региона детально проработать с районами вопросы постоянного комплексного контроля над состоянием объектов, а также привлечения подрядчиков для своевременного исправления всех недочетов.

Руководители регпроектов также доложили главе региона об актуальных вопросах по возведению и реконструкции объектов, приобретению оборудования. Большая часть проектов, по которым не выдерживаются сроки исполнения работ, связаны с направлениями «Образование» и «Демография».

«Качество управления указанными проектами уже давно вызывает принципиальные вопросы. Для меня абсолютно очевидно, что руководитель комитета по образованию с поставленными задачами не справляется. Необходимо экстренно проработать механизм внешнего управления, чтобы комитет действовал по жесткому плану и под контролем Проектного офиса региональной администрации», — отметил губернатор и добавил, что работа комитета по образованию вызывает много нареканий в плане несвоевременного предоставления информации, а также ее неточности.

По итогу глава региона объявил неполное служебное соответствие руководителю регионального комитета по образованию Александру Седунову, а также подчеркнул, что если до конца года в работе подразделения областной администрации, а также на подконтрольных объектах не появится значительной положительной динамики, то председатель комитета покинет свой пост.

«Я еще раз обращаю внимание на персональную ответственность. Мы еще можем выйти на хорошие показатели, но в настоящее время это требует от всех специалистов ежедневной, кропотливой работы», — отметил Михаил Ведерников.