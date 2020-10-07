Общество

Виктор Степанов мечтает увидеть в Порхове школу имени Александра Невского

Глава Порховского района Виктор Степанов мечтает увидеть в Порхове школу имени Александра Невского. Об этом он сообщил в прямом эфире на радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm).

«Учебные заведения в районе достаточно старые. Школе №1 лет 40 уже, наверное, а здание школы №3 существует еще с дореволюционных времен. Хотелось бы иметь в Порхове именную школу – имени князя Александра Невского. Тем самым можно решить вопрос с капитальным ремонтом здания, либо построить новую. Конечно, хотелось бы новую школу», - поделился он.

По мнению Виктора Степанова, такая школа в Порхове могла бы стать центром исторического и патриотического воспитания. «Наша история должна нас учить патриотизму. Нельзя воспитать подрастающее поколение на негативных тенденциях. Да, у нас были разные эпохи и правители, но нашим людям нужно прививать гордость за свою историю», - добавил он.

Ранее Виктор Степанов заявил, что именно пробелы в воспитании становятся причинами участившихся случаев вандализма по отношению к памятникам истории.