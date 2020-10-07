Общество

Общественный пресс-центр ПЛН: Как повысить престиж профессии педагога?

В четверг, 8 октября, в 14:30, в общественном пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция «Как повысить престиж профессии педагога?», приуроченная ко Дню учителя.

Казалось бы, роль школьного учителя в жизни человека сложно переоценить. Однако положение учителей в обществе россияне оценивают в среднем на 3 балла из 5 возможных. Об этом, в частности, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Почти каждый десятый респондент считает, что профессия учителя не входит в число престижных. При этом профессия педагога становится в России все более востребованной, но поскольку она связана с высокой ответственностью и эмоциональной нагрузкой, а высоких зарплат учреждения образования предложить не может, молодых специалистов постоянно не хватает.

Насколько остро стоит вопрос с нехваткой кадров в псковских школах? Удается ли привлечь достаточное количество молодых и амбициозных специалистов? Какие сегодня есть мотивирующие инструменты для учителей? С какими проблемами приходится сегодня сталкиваться учителям, и как они решаются? Как выстраивается диалог с родителями и учащимися?

Об этом мы сегодня поговорим со спикерами пресс-конференции: начальником управления образования администрации Пскова Анной Кузыченко и заместителем директора школы №2 Еленой Синевой.

Дата проведения: 8 октября. Начало в 14:30.

Место проведения: пресс-центр ПЛН (Псков, улица Петровская, 51, седьмой этаж, пресс-зал).

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