Общество

В Псковской области 90% опрошенных учеников и родителей удовлетворены качеством горячего питания в школах

«Единая Россия» подвела итоги мониторинга обеспечения школьников горячим питанием в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил в региональном отделении партии.

Мониторинг проходил в течение сентября. Вместе с родителями в нем участвовали депутаты «Единой России», активисты региональных и местных отделений партии, «Молодой Гвардии», представители органов власти и надзорных ведомств. Они проверяли качество еды, полноту порций, состояние пищеблоков, наличие графика питания учащихся и ряд других вопросов.

Параллельно с проверками «Единая Россия» организовала опрос школьников и их родителей по вопросам качества школьного питания. В Псковской области 90% опрошенных удовлетворены качеством питания.

«В Псковской области поручение президента РФ по организации горячего питания младшим школьникам на данный момент выполнено. Около 29 тысяч учеников начальных классов в регионе в этом учебном году полноценно питаются в школьных столовых. Прием пищи организован по тем меню, которые утверждены Роспотребнадзором. Активисты партпроекта "Крепкая семья" вместе с представителями родительской общественности в ходе сентябрьского мониторинга оценили качество школьных обедов, осмотрели помещения столовых, проконтролировали наличие средств санитарной защиты в псковских школах. В целом общественники остались довольны первыми результатами мониторинга организации питания в школах. Участники "Родительской экспертизы" будут и в дальнейшем держать на контроле выполнение указа президента»,- сообщила региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», глава города Пскова Елена Полонская.