Общество

Оградить детей от рэпа предложили в Госдуме

В Госдуме захотели оградить детей от рэпа.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина предложила устанавливать возрастные ограничения на песни и клипы рэп-звезд. По ее словам, к ней регулярно поступали жалобы от родителей на отсутствие ограничений у «модных музыкальных произведений, в которых поют про наркотики и половые контакты», сообщает РИА Новости.

«Их открыто транслируют по телевидению в дневное время, когда школьники находятся дома одни», — заявила Вторыгина. Как рассказала депутат Государственной Думы, творчество Элджея, Моргенштерна и других реперов на видеоплощадках и в социальных сетях доступно «даже самым маленьким детям».

Вторыгина предложила в срочном порядке запретить радио- и телевещание этих произведений в дневное время. В интернете, по предложению депутата, необходимо «ограничить доступ несовершеннолетних к произведениям, в текстах которых описываются порнографические сцены, транслируется популярность наркотиков и внушается чрезмерная значимость денег».

«Такие ресурсы, как социальные сети и YouTube, еще на этапе регистрации должны запрашивать документ, подтверждающий дату рождения», — уточнила Вторыгина. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей отметила, что именно исходя из этих данных необходимо «формировать категории контента, доступного для того или иного пользователя».