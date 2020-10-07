Общество

В Госдуме предложили заменить ОБЖ в школах на уроки здоровья

На фоне роста числа детей, испытывающих проблемы со здоровьем, школьную программу ОБЖ необходимо заменить новым предметом — уроками здоровья. Об этом «Газете.Ru» рассказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По словам депутата, на уроках здоровья школьников будут обучать правилам питания, гигиены, а также первой доврачебной помощи.

«Мы за то, чтобы был такой специальный предмет, который бы давал возможность детям с 1 по 11 класс познавать свое здоровье. У нас есть ОБЖ, но этот урок уже исчерпал себя. Нужна новая программа», — сказал он.

Все остальные детали нововведения в нижней палате парламента пока не обсуждались, признался Огуль.

Ранее министр здравоохранения Сергей Кравцов заявил, что несовершеннолетние россияне стали чаще болеть из-за крайне низкой физической активности и употребления нездоровой еды.

По данным ЦНИИ информатизации здравоохранения Минздрава, с 2000 года общая заболеваемость несовершеннолетних выросла на 19%.