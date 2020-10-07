Общество

Удачи и новых побед пожелал Михаил Ведерников президенту в день рождения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения. Соответствующий пост глава региона опубликовал в инстаграм-аккаунте.

«Глава государства неизменно поддерживает нас в вопросах развития Псковской области. По его поручению создана организация АНО "Возрождение объектов культурного наследия Псковской области". Благодаря поддержке главы государства для региона выделяются дополнительные средства на ремонт дорог, расселение аварийного жилья, модернизацию сферы ЖКХ и строительство новых социальных объектов», - написал в посте губернатор.





Михаил Ведерников отметил, что в период пандемии, благодаря поддержке президента, Псковской области «оказали решающую помощь в виде бригад медицинских работников, поставок лекарств, средств индивидуальной защиты, а также строительства Псковской областной инфекционной больницы силами Минобороны».

«От имени всех жителей Псковской области и от себя лично благодарю Владимира Владимировича за постоянную помощь и поддержку региона в решении самых важных задач. Искренне желаю президенту России крепкого здоровья, сил, удачи и новых побед!», - поздравил президента Михаил Ведерников.