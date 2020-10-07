Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Как выбрать домашнего питомца
стабильный источник дохода
Шпаргалка для дам: все о раке груди
Чистая вода - помощь иммунитету
Профессия мечты в Пскове
Гонки по вертикали
Телефон прямого эфира 56-73-72
Бизнес-ланч по-псковски лучшие рестораны, бары и кафе
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Груда железа, отработавшая свой ресурс
Драйвер для агрария
Господдержка в Псковской области
«Анжинерная конструкция» спасение цепных мостов в Острове
От ручного управления к системе
Корытовский парк письмо губернатору
 
 
 
ещё Общество 07.10.2020 09:370 Стресс и усталость: как проблемы со «щитовидкой» могут помешать псковичам 08.10.2020 07:440 Вирусологи ждут перелома в ситуации с пандемией до Нового года 08.10.2020 07:280 Первый памятник штрафному батальону открыт в Псковской области 08.10.2020 06:580 На модернизацию пищеблоков в школах Пскова направят более 6 млн рублей 07.10.2020 22:290 Tele2 принимает на переработку старые телефоны в 60 регионах страны 07.10.2020 22:000 В Госдуме предложили заменить ОБЖ в школах на уроки здоровья
 
 
 
Самое популярное 05.10.2020 14:2413 Названа предварительная причина потери сознания учениками в Великих Луках 06.10.2020 12:1016 Депутатский «светофор». Рейтинг выживаемости народных избранников 05.10.2020 14:290 Михаил Ведерников взял на личный контроль ситуацию с потерявшими сознание школьниками 05.10.2020 13:5514 13 школьников потеряли сознание во время линейки в Великих Луках 05.10.2020 16:093 Наталия Соколова: Великолукские школьники испытывали головокружение, слабость и тошноту
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

На модернизацию пищеблоков в школах Пскова направят более 6 млн рублей

08.10.2020 06:58|ПсковКомментариев: 0

На ближайшую сессию городской Думы будет вынесен вопрос о перераспределении средств экономии на модернизацию оборудования пищевых блоков школьных столовых. Такое решение принял глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщил в своем инстаграм-аккаунте его заместитель Александр Коновалов.

Очередные меры поддержки системы образования 7 октября в рамках работы трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых споров анонсировала начальник городского управления образования Анна Кузыченко.

На обновление пищеблоков до конца года муниципалитет планирует потратить более 6 млн рублей. «Эти меры позволят значительно снизить нагрузку на имеющееся оборудование, заменить морально изношенное оборудование, тем самым снизить риски по возможной остановке пищеблоков по техническим причина», - отметил Александр Коновалов.

Теги: #поддержка #школа #ОМСУ #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Нужно ли возвращать в Псковской области ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом?
В опросе приняло участие 851 человек
08.10.2020, 07:440 Вирусологи ждут перелома в ситуации с пандемией до Нового года 08.10.2020, 07:280 Первый памятник штрафному батальону открыт в Псковской области 08.10.2020, 07:150 В России хотят запретить пиво в пластиковых бутылках более 0,5 литра 08.10.2020, 06:580 На модернизацию пищеблоков в школах Пскова направят более 6 млн рублей
08.10.2020, 06:060 Мужчина потерялся в лесу в Островском районе 07.10.2020, 22:290 Tele2 принимает на переработку старые телефоны в 60 регионах страны 07.10.2020, 22:000 В Госдуме предложили заменить ОБЖ в школах на уроки здоровья 07.10.2020, 21:360 Насыщенная развлекательная программа ждет зрителей на финале «Миссис Псков - 2020»
07.10.2020, 21:280 Пятый молодежный форум «Доброволье.60» стартовал в Псковской области 07.10.2020, 21:100 Спектаклем «Цыганы» завершит гастроли в Пушкиногорье петербургский театр 07.10.2020, 21:081 Виктор Степанов мечтает увидеть в Порхове школу имени Александра Невского 07.10.2020, 21:030 К перенастройке работы областной трехсторонней комиссии призвал Михаил Ведерников
07.10.2020, 20:490 Ресторан «Инжир» приглашает псковичей на вечер живой музыки 07.10.2020, 20:370 В Псковской области 90% опрошенных учеников и родителей удовлетворены качеством горячего питания в школах 07.10.2020, 20:360 Великолучанин убил знакомого в ходе конфликта 07.10.2020, 20:251 Единороссы поддержали кандидатуру Алексея Кузьмина на пост главы Великолукского района
07.10.2020, 20:159 Удачи и новых побед пожелал Михаил Ведерников президенту в день рождения 07.10.2020, 20:080 Стартовал ремонт путепровода через Северный обход Пскова 07.10.2020, 19:450 Александр Голышев: «Собор церковного искусства» откроет яркие страницы псковской культуры 07.10.2020, 19:373 Оградить детей от рэпа предложили в Госдуме
07.10.2020, 19:197 Результаты анализов позволяют выписать великолукских школьников из больницы - Вера Емельянова 07.10.2020, 19:013 Виктор Степанов: Волышово можно спасти, открыв там филиал столичного вуза 07.10.2020, 18:414 ВОЗ выступает за введение ограничений по коронавирусу 07.10.2020, 18:320 «Каплей дегтя» назвала детский омбудсмен повышенное внимание к великолукским школьникам
07.10.2020, 18:293 Реплика Донецкого: Сенсация, которой не было 07.10.2020, 18:260 Общественный пресс-центр ПЛН: Как повысить престиж профессии педагога? 07.10.2020, 18:160 Благодарственными письмами наградили в Пскове участников выборного процесса 07.10.2020, 18:103 Михаил Ведерников о реализации нацпроектов: Лимит на ошибки исчерпан, временных люфтов больше нет
07.10.2020, 18:041 Как устроиться на работу мечты - шесть лайфхаков 07.10.2020, 18:020 Псковские военные самолеты готовы к вылету на тушение пожара под Рязанью 07.10.2020, 17:590 Псковские налоговики провели обучающий семинар для сотрудников МФЦ 07.10.2020, 17:478 Состоялось заседание рабочей группы по выяснению причин госпитализации школьников в Великих Луках
07.10.2020, 17:440 «Собственной персоной» с главой Порховского района Виктором Степановым. ВИДЕО 07.10.2020, 17:410 Щепки псковского леса 07.10.2020, 17:331 Крытый рынок «Фавор» на «Четырех углах» демонтировать не будут 07.10.2020, 17:300 МТС Медиа снимет комедию «Афера» о продленной самоизоляции в провинции
07.10.2020, 17:261 Виктор Степанов рассказал, на ком держится порховская экономика 07.10.2020, 17:190 Instagram будет скрывать оскорбительные комментарии 07.10.2020, 17:130 Советский мост в Пскове закроют на выходных 07.10.2020, 17:100 Великолучане стали призерами всероссийского проекта «Мини-футбол - в вузы»
07.10.2020, 17:010 До 18 градусов тепла прогнозируют завтра в Псковской области 07.10.2020, 16:558 Александр Братчиков рассказал, почему в «Октябре» больше не будет кинотеатра 07.10.2020, 16:500 Пскович-инвалид стал чемпионом России по спортивному ориентированию 07.10.2020, 16:440 В Острове завершился капремонт крыши дома на улице Меркурьева
07.10.2020, 16:400 Футбольное поле на стадионе «747» приведут в порядок до 10 октября 07.10.2020, 16:377 В Пскове «Газель» рассыпалась после столкновения с ПАЗом. ФОТО 07.10.2020, 16:341 Фотофакт: Что изменилось на улице Рокоссовского после ремонта 07.10.2020, 16:310 Более 1300 пачек сигарет обнаружили псковские пограничники в вагонах с углем
07.10.2020, 16:220 Стали известны победители областного конкурса «Псковская книга - 2019» 07.10.2020, 16:180 Ведро пива за 100 рублей предлагали в Великих Луках век назад 07.10.2020, 16:160 Строительство детсада на 140 мест завершается в Борисовичах 07.10.2020, 15:570 «Человеком книги» в Псковской области назван Валентин Курбатов
07.10.2020, 15:540 Приобрести продукты от «Прасковьи Молочковой» со скидками приглашает «Империал» 07.10.2020, 15:532 Александр Братчиков прокомментировал передачу «Таблетки» в госсобственность 07.10.2020, 15:500 Ученые сообщили о распространении нового штамма скарлатины 07.10.2020, 15:468 На Четырех углах может появиться красивый рынок или торговый объект с рыночными площадками
07.10.2020, 15:400 Вор-китаец орудовал на территории Великолукского района почти 100 лет назад 07.10.2020, 15:400 Псковичи привыкают к новому режиму работы светофора на Крестовском шоссе. ФОТО 07.10.2020, 15:280 Русский театр драмы из Абхазии привезет в Псков «Кровавую свадьбу» 07.10.2020, 15:140 Псковские сап-серферы преодолели более 300 км по Чудскому озеру
07.10.2020, 15:114 Два дома на улице Труда хотят исключить из реестра объектов культурного наследия 07.10.2020, 15:060 Виктор Степанов рассказал, за что «прилетает» главам районов от губернатора 07.10.2020, 15:050 В районе кругового движения на Поземского в Пскове нанесена временная разметка 07.10.2020, 14:590 Кабмин одобрил увеличение в 10 раз штрафов за нарушение пожарной безопасности
07.10.2020, 14:582 Реконструкцию бывшего кинотеатра «Октябрь» планируется провести до середины 2022 года 07.10.2020, 14:430 Туроператоры помогут туристам сдать тесты на коронавирус 07.10.2020, 14:350 Тремя стадионами в Пскове будет управлять одно юрлицо 07.10.2020, 14:330 В Пскове автобус №8 будет курсировать по обновленному расписанию
07.10.2020, 14:250 От сумы и тюрьмы у нас в стране никто не зарекается - глава Порховского района 07.10.2020, 14:220 Началась видеотрансляция пресс-конференции о развитии ключевых объектов Пскова 07.10.2020, 14:0420 Псковский губернатор объявил о неполном служебном соответствии Александра Седунова 07.10.2020, 13:590 Движение затруднено на Октябрьской площади в Пскове из-за ДТП
07.10.2020, 13:541 Виктор Степанов: Вандализм в Порховском районе - результат опасной тенденции в воспитании 07.10.2020, 13:470 Бизнес-ланч по-псковски: адреса лучших ресторанов, баров и кафе 07.10.2020, 13:350 Если внесли поправки в Конституцию, тогда и 44-ФЗ пора поменять - Виктор Степанов 07.10.2020, 13:340 Молодой мужчина пропал в Пскове
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.