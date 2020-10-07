Общество

На модернизацию пищеблоков в школах Пскова направят более 6 млн рублей

На ближайшую сессию городской Думы будет вынесен вопрос о перераспределении средств экономии на модернизацию оборудования пищевых блоков школьных столовых. Такое решение принял глава администрации Пскова Александр Братчиков, сообщил в своем инстаграм-аккаунте его заместитель Александр Коновалов.

Очередные меры поддержки системы образования 7 октября в рамках работы трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых споров анонсировала начальник городского управления образования Анна Кузыченко.

На обновление пищеблоков до конца года муниципалитет планирует потратить более 6 млн рублей. «Эти меры позволят значительно снизить нагрузку на имеющееся оборудование, заменить морально изношенное оборудование, тем самым снизить риски по возможной остановке пищеблоков по техническим причина», - отметил Александр Коновалов.