Общество

Первый памятник штрафному батальону открыт в Псковской области

Памятник на месте массового дивизионного захоронения открыт 7 октября в деревне Корзули Псковского района. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Здесь покоятся воины, погибшие при прорыве линии «Пантера». Недалеко теперь располагается единственный в регионе памятник штрафбату. Открытие нового обелиска станет первой точкой интерактивного маршрута, который собираются разработать.

Сколько останков советских воинов покоится на этом поле, точно не известно. Сейчас поисковики, благодаря которым было обнаружено кладбище медсанбата, ведут работу с документами. «Умерших от ран в медико-санитарном батальоне, согласно приказу главнокомандующего, они хоронили только в нательном белье. Все документы, все полностью забиралось, ремонтировалось и опять на передовую. Сейчас уточняем фамилии, имена, отчества каждого бойца», - рассказал руководитель областной военно-патриотической поисковой общественной организации «След пантеры» Геннадий Корольков.

Вчера на «Поле памяти» провели заупокойную литию и возложили цветы к новому мемориалу. Возродили память и еще об одном месте Псковского района. Сюда, на территорию Уткино - Погостище, летом 44 года для прорыва линии «Пантера» было отправлено две штрафные роты и два штрафных батальона, который состоял из одних офицеров с боевым опытом. Ценой собственной жизни они смогли занять самый сильно укрепленный район – Погостище.

Лежать на поле осталось не меньше трехсот бойцов. Единственный в области памятник штрафному батальону, рассказывает инициатор установки обелиска Олег Константинов, делали полтора месяца. «Это обелиск, отлитый по принципу колоколов, только из бетона. Мы сделали форму, сделали арматуру, закрепили. Целый месяц его держали в земле, потом, когда он застыл, мы его домкратом подняли, местные жители на технике помогли нам его поднять», - рассказал он.

У подножия обелиска подошвы от сапог. Их нашли вместе с останками советских воинов в колодце в деревне Уткино. Памятник штрафбату открывает кольцо ратной славы, которое начали создавать на линии «Пантера» в прошлом году. Доты, землянка, разрушенная часовня и памятные знаки - развивать эту территорию планируют и дальше для проведения зарниц и вахт памяти.