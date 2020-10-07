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Общество

«Парк без границ» создают в Великих Луках

08.10.2020 08:00|ПсковКомментариев: 0

Второй этап создания «Парка без границ» завершается в городе Великие Луки. Работы проводятся в рамках программы приграничного сотрудничества России и Латвии.

Здесь уже проложены тропинки, установлены беседки и организована парковка для автомобилей. Также приобретены скамейки и урны, оборудование для игры в волейбол.

«В следующем году большие планы мы перед собой ставим – еще одно кольцо небольшое "запитать" в тропиночную сеть, которая у нас в этом году сделана. Также мы планируем сделать основание под футбольное поле, которое будет находиться рядом со стоянкой, будут смонтированы детская площадка и площадка для воркаута, будет установлен ряд конструктивных элементов в других зонах», - рассказал в интервью «Великолукской телерадиокомпании» первый заместитель главы администрации города Юрий Власюк.

Парк будет доступен всем, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время подготовлена отдельная территория, и в будущем на ней установят специальные тренажеры под большим металлическим навесом.

Юрий Власюк обратил внимание, что «Парк без границ» становится популярным местом для отдыха. Однако, заметил он, не все при его посещении соблюдают порядок и чистоту: оставляют мусор, жгут костры рядом с беседками, на некоторых из них уже появились надписи.

Теги: #великие луки #благоустройство #приграничное сотрудничество #парки
Источник: Псковская Лента Новостей
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