Общество

Российский депутат предложил запретить концерты в кафе и барах до конца года

Депутат Евгений Федоров направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой письмо с предложением запретить концерты в барах и ресторанах до конца года.

«На фоне осеннего роста ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 в России и в целях минимизации дальнейшего распространения вируса прошу Вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита», — говорится в тексте письма, сообщает RT.

В своем обращении парламентарий поясняет, что после снятия ограничений часть заведений вернулась к практике приглашения артистов и проведения концертов.