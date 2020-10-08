Общество

В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с коронавирусом осложняется

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, заболеваемость растет в 60 регионах страны. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Вести» на канале «Россия-1».

«Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому: мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 субъектах ситуация стабильная, и где-то даже к снижению идет», - сказала она, пишет ТАСС.

Попова подчеркнула, что снижение заболеваемости происходит в тех регионах, где жители соблюдают требования профилактики распространения вируса.

«И у нас сегодня выбора нет. Или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие меры», - заключила она.

Все больше жителей России старше 60 лет сейчас заражаются коронавирусом, но выше всего заболеваемость среди людей в возрасте 30-49 лет, сообщила глава Роспотребнадзора. «В осеннем сезоне все больше вовлекаются люди старше 60 лет. И это плохой признак, потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно. В основном болеют люди от 30 до 49 лет, среди них самая высокая заболеваемость», - сказала она.

Попова выразила надежду, что пострегистрационные испытания вакцины центра «Вектор» от коронавируса начнутся в конце октября. «Мы надеемся, что в конце октября мы уже сможем начать эти исследования. Но абсолютно точно это будет несколько десятков тысяч человек», - сказала она.

Говоря о ситуации в школах и университетах, Попова отметила, что Роспотребнадзор не фиксирует развития эпидемического процесса, связанного с коронавирусом. «Месяц прошел - развития эпидемического процесса ни в школах, ни в вузах, ни в средних учебных заведениях специальных нет», - сказала она.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что вирус больше распространяется в вузах, так как студенты нарушают требования специалистов. «Вспышек каких-то ни в одном учебном заведении мы вот в этом сезоне не наблюдаем», - добавила она.