Общество

Еще 37 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Еще 37 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 5855 случаев СOVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

За прошедший день в регионе избавились от коронавируса 28 пациентов (всего - 4169). Число летальных случаев остается неизменным - 66.

«Сегодня заметный спад числа зараженных. Ваша дисциплина и ответственность помогают спасти жизни! Берегите себя и своих близких», - написал губернатор.

Всего в Псковской области провели 107597 исследований на коронавирус (за сутки - 881).