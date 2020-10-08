Общество

Весенний цветок расцвел в Полистовье в октябре

Ветреница дубравная - один из первых цветов весны - расцвел в октябре в Полистовском заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Автор фото: Елена Перова

«На самом деле такое случается часто, если стоит теплая погода осенью, - отметили в пресс-службе. - В целом, на цветы это не влияет, так как другие цветочные почки сохраняются до весны». Это уже третье цветение ветреницы в этом году - ранее она цвела в заповеднике зимой и весной.

Ветреница дубравная - многолетнее травянистое растение. Растение распространено в лесной зоне европейской части России, Западной Европе и Средиземноморье.